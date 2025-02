Ticketart & Preise für Privatbesuchende:

Ticketart1 Preis8 Early Bird Regular LAN-Tickets2

(für die ersten 200 Tickets) 107,10 EUR Regular LAN-Tickets 119,00 EUR Creator LAN-Tickets3 119,00 EUR Regular LAN-Tickets Gruppen4

(ab 10 Personen, klicke hier) 107,10 EUR

Add-Ons5 Preis8 Relax-Ticket6 39,00 EUR VIP-Upgrade7 200,00 EUR

1Das Mindestalter beträgt 18 Jahre und wird am Eingang der gamescom LAN kontrolliert. In allen LAN-Tickets sind Tisch, Stuhl, Strom und Internet enthalten. Sie gewähren Zugang zu allen Entertainment-Bereichen (LAN, TCG & Fighting Games) der gamescom LAN. Nicht enthalten sind ein Platz im Relax-Bereich und ein Parkplatz.

2Der Early Bird-Rabatt ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Der maximale Rabatt liegt bei 10%.

3Die Creator LAN-Tickets werden nach und nach, in Abstimmung mit den Creator:innen, freigeschaltet. Der Umtausch von Regular LAN-Tickets in Creator LAN-Tickets und umgekehrt ist möglich, sofern noch Plätze in der gewünschten Ticketkategorie vorhanden sind. Für den Tausch, eröffne ein Ticket auf unserem Discord-Server.

4Für Gruppenreseriverungen nutze bitte das folgende Formular: Für Gruppenreseriverungen nutze bitte das folgende Formular: Hier klicken

5Add-ons sind nur in Kombination mit einem Regular oder Creator LAN-Ticket gültig.

6Das Relax-Ticket umfasst einen 3m² großen Schlafplatz, Zugang zu den Duschen sowie gamescom LAN Schlafmasken und Ohropax. In der Halle befinden sich neben dem Relaxbereich auch weitere Entertainment-Bereiche.

7Im VIP-Upgrade enthalten sind ein MIFCOM Gaming-PC, ein AOC-Monitor und ein Backforce-Gamingstuhl.